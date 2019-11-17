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Şampiyonlardan müdür Kaymaz’a ziyaret

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Şampiyonlardan müdür Kaymaz’a ziyaret
MERSIN Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Bosna Hersek'te yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan Gülüzar Kara ve üçüncülüğü elde eden Savaş Yüksel'i gösterdikleri başarıdan dolayı kutladı. İl Müdürü Kaymaz, "Bosna Hersek'te düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden Mersinli sporcularımızı ve onların bu seviyeye gelmesinde en büyük pay sahibi kıymetli antrenörlerini; bayrağımızı uluslararası bir organizasyonda dalgalandırarak bizlere bu gururu yaşattıkları için teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu
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Şampiyonlardan müdür Kaymaz’a ziyaret
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