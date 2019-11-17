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Uzun, grubunda çalışmaya başladı

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Uzun, CMS grubunda çalışmaya başladı
YAKIN Doğu Üniversitesi Uzman Öğretim Görevlisi Berna Uzun, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de bazı fizik olaylarının iyi algılanabilmesini sağlayan ve genel amaçlı bir dedektör olan CMS (Compact Muon Solenoid) grubunda teknik çalışmacı ve araştırmacı olarak çalışmalara başladı. 37 ülkeden yaklaşık 2000 fizikçi ve mühendis katılarak 155 enstitünün katkı verdiği CMS grubunda Berna Uzun, çarpışma sırasında CMS dedektörü tarafından dedekte edilen parçacıkların kaydedilmesine ve elde edilen verilerin işlenmesinde görev alacak. CMS, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın ATLAS, CMS, ALICE ve LHCb isimli 4 büyük dedektörten oluşan en önemli parçalarından biri görevini görüyor. Bu dedektörler hızlandırılan parçacıkların çarpışması esnasında oluşan parçacıkların kaydedilmesini sağlayan binlerce elektronik devreye sahip binlerce karmaşık parçalardan oluşan devasa cihazlardır.
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Uzun, CMS grubunda çalışmaya başladı
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