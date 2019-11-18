Aslanlarımız dağları teröristlerden temizliyor

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, düzenlenen operasyonlarla çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütünün dağlarda barınamaz noktaya geldiğini söyledi. Erdil, İçişleri Bakanlığının İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) çalışma programı kapsamında geldiği Kahramanmaraş'ta Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Erdil, projenin, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulmasıyla, yönetimde katılımın sağlanması, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması bakımından önemli olduğunu belirtti. Erdil, bu coğrafyada bulunmanın, çok daha güçlü bir ülke olmak, daha yüksek bir performans ve çabayla çalışma zorunluluğu getirdiğini dile getirdi. Türkiye'nin dik ve özgür bir duruş sergilediğine dikkati çeken Erdil, "Ciddi bir duruş sergileyip bu bölgede oluşturulmak istenen güvensiz ortamı, kaotik ortamı engelleme konusunda bir irade ve duruş gösteriliyor. Burada da Türkiye çok önemli bir mesafe aldı" dedi. Erdil, oluşturulmak istenen terör koridorunun Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla kırıldığını anlattı. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Önümüzdeki süreçte bu bölgenin terörden tamamen arındırılması konusundaki çabalar, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve tutumuyla devam ediyor. Bu bölge de çok kısa bir süre içerisinde güvenli bir iklime kavuşacaktır. İlgili güvenlik koridoru o bölgede sağlanacaktır" diye konuştu. Bakan Yardımcısı Erdil, özellikle iç güvenlik açısından terörle mücadelenin İçişleri Bakanlığının önemli bir konusu olduğunu anlatarak, "Burada da çok yüksek bir enerji ve kapasiteyle, özellikle 3-4 yıllık bir süredir önemli bir mesafe kat edildi. Artık terör örgütü dağda barınamaz noktaya geldi. Bu istikamette, Kıran operasyonlarıyla bugün artık terör Türkiye'nin dağlarında barınamayacak" dedi. "Sadece ekim ayı içerisinde 11'i üst düzey olmak üzere 133 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuşan Erdil, "Yine bu süreç içerisinde psikolojisi dağılmış bir terör örgütü var. 2019'un ilk 10 ayında 255 terörist, kolluk kuvvetlerine ve adli mercilere teslim olmuştur. Terörle mücadele önemli bir noktaya geldi. 153 operasyon timi ve 2 bin 360 jandarma personelimiz, aslanımız, şu anda Kıran-6 operasyonunu yapıp dağlarımızı temizlemeye çalışıyorlar" dedi.