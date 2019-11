Çocuklar kampta eğlenerek öğreniyor

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi'nde sürdürülebilirlik esasına göre yürütülen projeler on binlerce genci her yıl doğa ve sporla buluşturuyor. Dülük Tabiat Parkı'nda yer alan Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi'nde Gençler Doğada Buluşuyor, Sağlığa Adım At, Önce Öğren Sonra Eğlen gibi proje çalışmalarıyla her yıl binlerce öğrenciyi doğada hareketli bir yaşamla buluşturan Şehitkamil Belediyesi, mevsim şartlarına göre planladığı kamp etkinlikleriyle öğrencilerin hoşgörü ve sağduyuya dayalı sosyal ilişkiler kurmalarına olanak sağlıyor. Doğa yürüyüşü, kamp ateşi, paintball ve zipline gibi etkinliklerle öğrenci gruplarının yanı sıra öğretmenlerin, sivil toplum kuruluşu mensuplarının ve spor kulüplerinde farklı branşlarda faaliyet gösteren müsabık sporcuların ilgi odağında olan Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi'nde 365 gün boyunca günübirlik ve konaklamalı kamp faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kamp çalışmalarının öğrenciler üzerinde birçok farklı açıdan fayda sağladığını ifade etti. Fadıloğlu, "Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi'mizde yürütülen tüm çalışmaların sürdürülebilir olmasına büyük önem verdik" dedi.