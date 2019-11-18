Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çocuklar kampta eğlenerek öğreniyor

Çocuklar kampta eğlenerek öğreniyor

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Çocuklar kampta eğlenerek öğreniyor
Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi'nde sürdürülebilirlik esasına göre yürütülen projeler on binlerce genci her yıl doğa ve sporla buluşturuyor. Dülük Tabiat Parkı'nda yer alan Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi'nde Gençler Doğada Buluşuyor, Sağlığa Adım At, Önce Öğren Sonra Eğlen gibi proje çalışmalarıyla her yıl binlerce öğrenciyi doğada hareketli bir yaşamla buluşturan Şehitkamil Belediyesi, mevsim şartlarına göre planladığı kamp etkinlikleriyle öğrencilerin hoşgörü ve sağduyuya dayalı sosyal ilişkiler kurmalarına olanak sağlıyor. Doğa yürüyüşü, kamp ateşi, paintball ve zipline gibi etkinliklerle öğrenci gruplarının yanı sıra öğretmenlerin, sivil toplum kuruluşu mensuplarının ve spor kulüplerinde farklı branşlarda faaliyet gösteren müsabık sporcuların ilgi odağında olan Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi'nde 365 gün boyunca günübirlik ve konaklamalı kamp faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kamp çalışmalarının öğrenciler üzerinde birçok farklı açıdan fayda sağladığını ifade etti. Fadıloğlu, "Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi'mizde yürütülen tüm çalışmaların sürdürülebilir olmasına büyük önem verdik" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklar kampta eğlenerek öğreniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN