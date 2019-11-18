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Çocuklar Muay Thai ile başarıya koşuyor

’da Muay Thai Milli Takım Antrenörü Hakan Şahade, dezavantajlı çocuklara ücretsiz kurs veriyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Güney
Giriş Tarihi: 18.11.2019
Çocuklar Muay Thai ile başarıya koşuyor
Adana'da Muay Thai Milli Takim Antrenörü Hakan Şahade, dezavantajlı çocuklara ücretsiz kurs vererek onları suçtan uzaklaştırıyor. Şahade, Adana'ya çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden göç eden ailelerin çocuklarının suça bulaşmaması için ücretsiz kurs başlattı. Yaklaşık 110 sporcuya kurs veren Şahade, "Çocuklarımız genelde güney Adana tarafından gelen sporcularımız. Burada muay thai ve kick boks antrenmanı yapıyorlar. Spor aracılığıyla çocuklarımızı disipline edip topluma kazandırıyoruz. 110'a yakın sporcumuz, 25 tane milli sporcumuz var. Avrupa ve dünya derecesi olan çocuklarımız çıkıyor" dedi. Çocukları topluma kazandırmayı amaçladıklarını anlatan Şahade, "Genelde kenar mahallelerden geliyor. Onları topluma kazandırıyoruz. Milli takımda yer alıp İstiklal Marşımızı tüm dünyada dinletiyorlar. İnşallah Adana'dan nice sporcular yetiştiririz" ifadelerini kullandı.

KAPI KAPI DOLAŞIYOR
Şahade, kapı kapı gezip ailelerle görüşerek çocukları muay thai kursuna aldı. Kursta 7 milli takım antrenörü görev yapıyor.
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Çocuklar Muay Thai ile başarıya koşuyor
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