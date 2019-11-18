Çocuklar Muay Thai ile başarıya koşuyor

Adana'da Muay Thai Milli Takim Antrenörü Hakan Şahade
, dezavantajlı çocuklara ücretsiz kurs vererek onları suçtan uzaklaştırıyor. Şahade, Adana'ya çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden göç eden ailelerin çocuklarının suça bulaşmaması için ücretsiz kurs başlattı.
Yaklaşık 110 sporcuya kurs veren Şahade, "Çocuklarımız genelde güney Adana tarafından gelen sporcularımız. Burada muay thai ve kick boks antrenmanı yapıyorlar. Spor aracılığıyla çocuklarımızı disipline edip topluma kazandırıyoruz. 110'a yakın sporcumuz, 25 tane milli sporcumuz var. Avrupa ve dünya derecesi olan çocuklarımız çıkıyor"
dedi.
Çocukları topluma kazandırmayı
amaçladıklarını
anlatan Şahade, "Genelde
kenar mahallelerden geliyor.
Onları topluma kazandırıyoruz.
Milli takımda
yer alıp İstiklal Marşımızı
tüm dünyada dinletiyorlar.
İnşallah Adana'dan nice
sporcular yetiştiririz"
ifadelerini kullandı.
KAPI KAPI DOLAŞIYOR
Şahade, kapı kapı gezip ailelerle görüşerek çocukları muay thai kursuna aldı. Kursta 7 milli takım antrenörü görev yapıyor.