Ekiplerden geniş alan uygulaması

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Hatayil Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü, Antakya'da genişletilmiş alan uygulaması yaptı. Yapılan uygulama sonunda 15,6 gram kubar esrar, 176 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araması bulunan bir şahısta yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü tarafından Risk Analiz yöntemi ile belirlenen 8 adreste ve 7 uygulama noktasında genişletilmiş alan uygulaması yapıldı. Uygulamaya 46 ekip ve 183 personel katıldı. Narkotik Suçları ve Kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan uygulama 133 araç ve 236 şahsın sorgusu yapıldı. Ayrıca 8 adreste te arama yapıldı. Araçlarda, şahısların üstünde ve adreslerde yapılan arama sonucunda, 15,6 gram Kubar Esrar maddesi, 176 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş ayrıca Aranması olan 1 şahıs yakalanmış, yapılan uygulama trafik yönünden 5 bin 46 lira idari para cezası yaptırımı uygulanmış ve 1 araç trafikten men edildi.