Melih ABİ: Sürekli kaza olan yol ne zaman yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus Çamlıyayla yolu otoyol köprüsü civarında sık sık kazalar meydana geliyor. Allah'tan maddi hasarlı kazalar da ucuz atlatılıyor. Tarsus'ta Turkuaz konutlarında oturan okurumuz, Tarsus Belediyesi'ne müracaat etmiş. Atatürk Caddesi'nden Çamlıyayla'ya giderken otoyol köprüsünü geçince sitelere, sol tarafa yukarı çıkan yolun başlangıcında döner kavşak ve sinyalizasyon yok. Buralarda sürekli kaza oluyor. Geçtiğimiz günlerde burada bir genç hayatını kaybetti. Tarsus Belediyesi'ne durum iletildi. 'Mesajınız yetkililere iletilmiştir' notu geldi. Ama ilgilenen yine yok! Mesajı yetkililere iletmek çözüm değil kardeşim, yapın şurayı… Kazaların önüne geçilsin. İnsanların canı yanmasın. Neyi bekliyorsunuz? Burayı daha önce de yazdım. Ama adamın bir kulağından girmiş diğerinden çıkmış. Yarın daha büyük bir kaza olursa gösteririm size gününüzü.Adana'datren istasyonunun önü oto parka döndü. Araçlarını park edenlerin çoğu günlük olarak Tarsus veya Mersin'e gidenler. Sürücü aracını buraya park edip trene biniyor. Akşama kadar aracı orada kalıyor… İstasyonun önünü kapalı duruyor. Geçtiğimiz günlerde buradaki araçlar çekildi. Kimi zaman ceza yazmıyorlar ama çekici ücreti alıyorlar. Koymayın aracınızı buraya sonra koyduğunuz yerde aracınızı bulamıyorsunuz!