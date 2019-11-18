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Ögrencilere kavşaklardan güvenli geçme dersi

KAMİL CÖMERTLER Güney
Giriş Tarihi: 18.11.2019
Ögrencilere kavşaklardan güvenli geçme dersi
Mersin'in Anamur ilçesinde belediye, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması ile öğrencilerin kavşaklardan güvenli bir şekilde karşıya geçmeleri konusunda uyarı dersleri verildi. Yeni yasaya göre yayalara öncelik verilmesine rağmen kavşaktaki kazaların önüne geçmek için okul önüne, Anamur Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ve Zabıtalar tarafından yaya çizgisi çekildi. Ekipler trafikle ilgili eğitsel çalışmaların devam ettiğini belirterek ve 'Kemerini tak, yoluna Bak' adı altında bir projelerinin daha olduğunu ve bu tür çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini söylediler.
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Ögrencilere kavşaklardan güvenli geçme dersi
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