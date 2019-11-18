SANKO’lu öğrenciler beyaz önlük giydiler

BUGÜN NELER OLDU

SANKOÜniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Üniversitemizin kampüsü için üç proje arasından seçim yaptık. Kampüsümüzü Serince bölgesinde geniş bir alan üzerine yapacağız" dedi. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencileri, 'Beyaz Önlük Giyme' töreninde önlük giyerek hekimliğe giden yolda ilk adımı atmanın heyecanını aileleriyle birlikte yaşadı. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri Ali Konukoğlu, Gürkan Tural ve Dr. İbrahim Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram'ın katılımı ile düzenlenen törende konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, üniversite kampüsü için üç projenin yarıştığını ve bu projeler arasından seçimlerini yaptıklarını söyledi. Öğrencilere başarıyı yakalamaları için azimli ver özverili çalışmalarını öneren Konukoğlu, "Yarın doktor olduğunuz zaman hastanede yatan kişinin aileden biri gibi olduğunu düşünmeniz gerektiğini asla unutmayın. Bu anneniz, kardeşiniz, babanız olabilir. Emekli olana kadar bu önlük sizlerin üstünde kalacak inşallah sizleri profesör olarak ülkemize vatanımıza hizmet ederken görürüz" dedi.