Suriyeli işadamları Hatay’da bir araya geldi

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Hatay'daSuriyeli iş adamlarının lojistik sektöründe yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı. İskenderun Limanı ve Suriyeli İş İnsanları Buluşması toplantısında Suriyeli iş adamlarının lojistik sektöründeki konumları ve yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı. İskenderun limanının avantajları anlatıldı. İskenderun, Antakya, Reyhanlı Ticaret Odaları ev sahipliğinde ve AK Parti Hatay İl Başkanlığının koordinatörlüğünde Limakport İskenderun Liman İşletmeleri tarafından gerçekleştirilen "İskenderun Limanı ve Suriyeli İş İnsanları Buluşması" toplantısında Suriyeli iş insanlarının ticari faaliyetleri ve sorunları konuşuldu. Toplantıda konuşan Limakport İskenderun genel müdür yardımcısı Mehmet Ünlü ülkemizde faaliyet gösteren Suriyeli İş insanlarının İskenderun Körfezinde bulunan lojistik altyapısını ve avantajlarını iyi anlamalarını sağlamak, farkındalığı artırmak ve bugünden sonra İskenderun limanının aktif olarak kullanmalarını sağlamak adına bu toplantının önemli olduğuna vurgu yaptı. Ünlü " Son 6 aydır İskenderun Körfezinin geçmişte olduğu gibi orta doğunun batıdan giriş kapısı olması için Irak'ta Suriye'de, Lübnan'da ve İran'da değişik girişimlerde bulunuyoruz. Son olarak Erbil'de irtibat ofisimizi açtık. Yakında da Bağdat'da da açacağız" şeklinde konuştu.LİMAKPORT İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy ise yaptığı konuşmada Suriyeli iş insanlarına İskenderun körfezi lojistik faaliyetlerinin ticari avantajlarını anlattı. İskenderun limanına 750 Milyon dolara yakın yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Gündüz Arısoy yıllık 1 milyon ton konteynır kapasitesini 3 milyon TEU konteyner ellecleme kapasitesine çıkarma planları yaptıklarını söyledi. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu ise odaya 400 Suriyeli firmanın kayıtlı olduğunu ve bunlara ticaretlerini arttırmaları için destek vermeye devam ettiklerini söyledi.