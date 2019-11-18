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Toros Kaplanı, ile berabere kaldı

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Toros Kaplanı, Konyaspor ile berabere kaldı
TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yaptığı hazırlık maçından Süper Lig takımı İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayacık Konyaspor Tesisleri'nde oynanan özel maçta Adanaspor; İsa, Serdar, Evren, İhsan, Özkan, Serhat, Abdulkadir, Furkan, Marvin, Enes ve Eren 11'i ile sahaya çıktı. TEKNIK direktör Engin İpekoğlu, ikinci yarıda Veli, Özgür, Semir, İbrahim, Mustafa, Şahin ve Özer'e şans verdi. İttifak Holding Konyaspor ise sahaya, Ertuğrul, Volkan Fındıklı, Ali Turhan, Selim Ay, Mücahit, Rıad, Amir, Ali Çamdalı, Savaş, Alper ve Ali 11'i ile sahaya çıktı. GOLLER 12. dakikada Konya'dan R.Bajic ve 65' de Adana'dan Eren Keleş 'ten geldi.
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Toros Kaplanı, Konyaspor ile berabere kaldı
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