Toros Kaplanı, Konyaspor ile berabere kaldı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1.Lig ekiplerinden, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yaptığı hazırlık maçındantakımıile 1-1 berabere kaldı.TEKNIK direktör Engin İpekoğlu, ikinci yarıdave'e şans verdi.ise sahaya,'i ile sahaya çıktı. GOLLER