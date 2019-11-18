Türkan Şoray’a hayranlarından sevgi seli

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inTarsus ilçesinde düzenlenen "Efsaneler Kentinde Bir Efsane Şahmeran" adlı etkinliğin onur konuğu olan Türkan Şoray 'Sultanlar' gibi karşılandı. Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Türk Sinemasının sultanı Türkan Şoray, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Şoray, "Şahmeran benim hayatımda çok önem verdiğim filmlerden birisidir. Bu filmi çektiğimizde bana 40 metrelik bir kuyruk takıldı. Müthiş bir filmdi" dedi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği "Şahmeran" etkinliğinde gün boyu Şahmeran figürlü el sanatları ve hediyelik eşyaların bulunduğu stantlar, söyleşiler, gösteriler ve müzik dinletileri yer aldı.