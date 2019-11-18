Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Türkan Şoray’a hayranlarından sevgi seli

Türkan Şoray’a hayranlarından sevgi seli

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Türkan Şoray’a hayranlarından sevgi seli
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen "Efsaneler Kentinde Bir Efsane Şahmeran" adlı etkinliğin onur konuğu olan Türkan Şoray 'Sultanlar' gibi karşılandı. Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Türk Sinemasının sultanı Türkan Şoray, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Şoray, "Şahmeran benim hayatımda çok önem verdiğim filmlerden birisidir. Bu filmi çektiğimizde bana 40 metrelik bir kuyruk takıldı. Müthiş bir filmdi" dedi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği "Şahmeran" etkinliğinde gün boyu Şahmeran figürlü el sanatları ve hediyelik eşyaların bulunduğu stantlar, söyleşiler, gösteriler ve müzik dinletileri yer aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkan Şoray’a hayranlarından sevgi seli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN