Balcalı’da diyabet günü kutlaması

BUGÜN NELER OLDU

Diyabet Günü dolayısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı'n da doktorlar, hemşireler, diğer sağlık çalışanları, diyabetli çocuklar ve ailelerinin katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Prof. Dr. Bilgin Yüksel, Doç. Dr. Fatih Gürbüz, Uzm. Dr. Semine Özdemir ve Diyabet Hemşiresi Gülcan Delidağ'ın katılımıyla Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalında tedavi gören diyabetli çocuklar ve aileleriyle birlikte kutlama gerçekleştirildi. Çocuk Endokrinolojisi Dilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürbüz, Diyabet gününün diyabetin tedavisinde çığır açan insülini bularak, milyonlarca diyabetli hasta için ümit olan Dr. Fredrick Bantig'in doğum günü dönümü anısına kutlanmakta olduğunu belirterek diyabetin hastalarının öncelikle sağlıklı beslenmeyi ve düzenli egzersiz yapmayı asla bırakmaması gerektiğini vurguladı. Son dönemde teknolojik gelişmelerin hızla hayatımıza girmesiyle diyabetin kontrol altına alınmasında önemli bir yol kat edilmiş ve edilmeye de devam edileceğine değinen Gürbüz, "İnsülin pompaları, kan şekeri ölçümleri için devamlı ölçüm yapan sensörler, cep telefonlarıyla uyumlu yeni birçok uygulama bu konuda yüz güldürücü yeni teknolojilerdir" ifadesini kullandı.