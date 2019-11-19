Çaldıkları altınları kendileri taktı

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Adana'da girdikleri evden 35 bin lira değerinde çaldığı altınlardan kolye ve küpeyi kendilerine takan yaşı küçük iki kişi yakalandı. Hakim karşınsa çıkan küçük zanlılar tutuklanırken olaya karışan 1 hamile kadın polis tarafından aranıyor. Olay Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; Evindeki çelik kasanın açık ve içindeki 35 bin lira değerindeki altınların çalındığını gören Yeliz Ü., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Polis başvuru üzerine apartmanın bulunduğu çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Ekipler, inceledikleri görüntülerde hırsızlığı yaşı küçük iki kız çocuğu ile yaşı büyük bir kadının yaptığını tespit etti.Araştırmayı derinleştiren polis, yaşı küçük kız çocuklarının Osmaniye'de yaşayan 14 yaşındaki C.Y. ve G.K. olduğunu belirledi. Düzenlenen baskında yakalanan iki zanlının çaldıkları altın ve küpe kolyeleri üzerlerinde takılı olduğu görüldü. Polis zanlıları çaldıkları diğer malzemelerle birlikte alarak Adana'ya getirdi. Zanlılar sorgulandıktan sonra sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken ekipler şimdi 3'üncü zanlıyı bulmak için çalışma yapıyor.