Çin’de Adana’yı temsil edecekler

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Sarıçam Belediyesi'nin sponsorluğunda, Estonya ve İtalya'da düzenlenen MakeX Robotik Yarışması'nda Adana'yı temsil eden TRS Eagles Takımı şampiyon olarak göğsümüzü kabarttı. Çin'de yapılacak şampiyonaya katılmaya hak kazanan TRS Eagles Takımı üyesi Selinay Şahin, Ayşegül Demircioğlu, Kaan Acartürk, Öykü Nehir Kaleci ve ailelerini kabul eden Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, başarılarından dolayı tebrik edip hediyeler takdim etti. Geleceğin teminatı olan gençlere yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Bilal Uludağ, "Bilim insanları yetiştirmek ve ülkemize azami katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Estonya ve İtalya'da düzenlenen Robotik Yarışması'nda kentimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden siz gençleri yürek dolusu sevgilerle kutluyorum. Çin'de yapılacak şampiyonada da başarılar dilerim. Orada da başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.