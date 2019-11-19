Engelli bireylerin gözünde Gaziantep

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sergilenmek üzere "Engelsiz Kalpler Gözünden Gaziantep" temalı bir etkinlik düzenledi. Engelli bireyler, Gaziantep'in tarihi yüzünü, fotoğraflarıyla bir kez daha ölümsüzleştirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuveyt Fonu'ndan "Suriyeli Mültecileri ve Türkiye'de Onları Ağırlayan Toplulukları Destekleme Hibesi" kapsamında 5 milyon dolar hibe alınan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı Engelsiz Yaşam Merkezi, faaliyetleriyle engellilerin yaşamına dokunmaya devam ediyor. Engelli bireylerin topluma kazandırılması kapsamında hayata geçirdiği projeleriyle yerel belediyecilikte yenilikçi yönetim anlayışını sürdüren Büyükşehir, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesiyle kentte ses getirdi. Zihinsel, bedensel, işitme ve kısmi görme engelli bireylerin yer aldığı 8 kişilik grupla sanatsal bir projeye imza atıldı. Etkinlikte engelliler, Antep Kalesi, Bakırcılar Çarşısı ve Şirvani Camisini fotoğrafladı. Etkinlik süresince engelli bireylerin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Projeyle toplumda farkındalık oluşturan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden engelliler, çalışmalarda başarılar diledi.