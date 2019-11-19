Hacı Mehmet Alkan Camisi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü'nde yapımı tamamlanan Hacı Mehmet Alkan Camisi Kompleksi düzenlenen törenle açıldı. Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilen açılışta Vali Doğan, "Cami yapımında emeği geçen herkese ve hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Alkan'a teşekkür ederim. Allah hayırlarımızı kabul etsin. Cemaati bol olsun, hayırlı, uğurlu olsun" dedi. İl Müftüsü Kavillioğlu'nun duaları eşliğinde Vali Doğan, protokol üyeleri ile birlikte kurdele keserek Hacı Mehmet Alkan Camisi'nin açılışını yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi ve hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Alkan'ın katkılarıyla 2013 yılında temeli atılan cami, 2000 metrekare alan üzerinde inşa edildi.