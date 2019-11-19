Hatay İl Sağlık Müdürü diyabet uyarısı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, 40 yaş üstü her 5 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu bildirdi. Dünya diyabet günü dolayısı ile yaptığı yazılı açıklamasında, diyabetin, halk arasında şeker hastalığı olarak bilindiğini belirterek, "Şeker Hastalığı yaşam kalitesini ciddi biçimde etkileyen ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır. Vücudumuzda üretilen hormonlardan biri olan İnsülin olmayınca, besinlerle aldığımız şeker ve diğer besin unsurları, ihtiyaç duyan hücrelere giremez. Böylelikle, hücreler şekersizlik çeker, kanda şeker miktarı normalin üstüne çıkar." dedi. Kanda şekerin çok artmasının, "zehir" etkisi yarattığını belirten Hambolat, "Bunun yanında vücudun tüm hücrelerini tahrip eder. Şeker hastaları vücutlarında bir hasar olana kadar hastalıklarını çok önemsemez ve bu hastalığın zararsız olduğunu düşünürler" dedi.