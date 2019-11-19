Hatay’da TIR ile otomobil çarpıştı

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Payas ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Adem A'nın kullandığı 76 BD 793 plakalı otomobil çevre yolunda Abdulkadir T'nin kontrolündeki 31 KOH 76 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Adem A. ile otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı. Çevrede-kilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma yeniden açıldı.