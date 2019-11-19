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Jandarmadan trafik eğitimi

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Jandarmadan trafik eğitimi
GAZİANTEP'İN Nizip ilçesinde Kumla köyü İlk ve Ortaokulu'ndaki 215 öğrenciye jandarma tarafından trafik eğitimi verildi. Nizip İlçe Jandarma trafik timleri ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Kumla İlkokulu ve Ortaokulu da trafik bilgilendirme semineri düzenlendi. 215 öğrencinin büyük bir ilgiyle izlediği seminerin ardından çocuklara jandarma tarafından birer kitap hediye edildi. Seminer nedeniyle jandarmaya teşekkür eden okul yöneticileri ve öğrenciler seminerin sonunda asker selamıyla poz vererek operasyon bölgelerindeki Mehmetçik'e selam gönderdi.
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Jandarmadan trafik eğitimi
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