Kazakistanlı üç ressamın özel sergisi bugün açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Aytkali Zhaisanbayev, Botagoz Tolesh ve Yergali Palymbetov'un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 65 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Muldir Sagyndykova, Nurbek Zhardemov, Oralbek Kaboke, Altynshash Alpysbayeva ve Salimgali Myrzashev'e ait 43 eserden oluşan karma resim sergisi ve Azerbaycanlı sanatçılar Asmer Narimanbekova, Jamaly Rahmanlı ve Rafael Aliyev'e ait 21 eserden oluşan karma resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak. Bugün saat 08.30'de, Kazakistanlı üç sanatçıya ait 65 eserden oluşan kişisel resim sergisi ile Azerbaycan ve Kazakistanlı sanatçılara ait 64 eserden oluşan iki karma resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda yer alacak.