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K.Maraş’ta 200 öğrenci satranç için buluştu

Türkiye’nin dört bir yanından 200 öğrenci, ’ta, Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası’nda mücadele etti

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 19.11.2019
K.Maraş’ta 200 öğrenci satranç için buluştu
Kahramanmaraş'ta, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmen Günü Satranç Turnuvası tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde, Şehit Erol Olçok Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, 4 kategoride gerçekleştirilen yarışmalar sona erdi. Turnuvanın sonunda, A kategorisinde Kahramanmaraş'tan Muhammet Talha Koyuncu, B kategorisinde Kahramanmaraş'tan Abdulmuttalip Turan, 10 yaş ve altı kategoride Kahramanmaraş'tan İhsan Eren Görmemiş, 8 yaş ve altında Adana'dan Jan Demircan birinci oldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, törende yaptığı konuşmada, kentte böyle önemli bir etkinliği gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlerin ödülleri ve kupaları, Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Demirci ve okul müdürü Muharrem Dilipak tarafından verildi.

Şehit Erol Olçok Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muharrem Dilipak da satrançla uğraşan ve başarılı olan öğrencileri gelecekte bu ülkenin vizyon ve misyon sahibi gençleri olarak göreceklerine inandığını ifade etti.

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K.Maraş’ta 200 öğrenci satranç için buluştu
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