K.Maraş’ta 200 öğrenci satranç için buluştu

BUGÜN NELER OLDU

ahramanmaraş'ta, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilentamamlandı.nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, 4 kategoride gerçekleştirilen yarışmalar sona erdi. Turnuvanın sonunda, A kategorisinde Kahramanmaraş'tan, B kategorisinde Kahramanmaraş'tan, 10 yaş ve altı kategoride Kahramanmaraş'tan İhsan, 8 yaş ve altında Adana'danbirinci oldu. Kahramanmaraş, törende yaptığı konuşmada, kentte böyle önemli bir etkinliği gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.Konuşmaların ardından dereceye girenlerin ödülleri ve kupaları, Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Demirci ve okul müdürü Muharrem Dilipak tarafından verildi.Şehit Erol Olçok Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muharrem Dilipak da satrançla uğraşan ve başarılı olan öğrencileri gelecekte bu ülkenin vizyon ve misyon sahibi gençleri olarak göreceklerine inandığını ifade etti.