Melih ABİ: Otogar karşısı berbat durumda hizmet lazım

BUGÜN NELER OLDU

Barkal civarına; otogar karşısına acil düzenleme şart.Bir okurumuz bizi uyardı.Burada yaşanan yığınla olumsuzluktan söz etti.İşte bir kaçı.Çöpler toplanmıyor.Etraf karanlık.Suç işlenmesine müsait kirli bir ortam var...Köprünün altından geçerken ışıklar yanmıyor.Bir de sokak hayvanları meselesi var.Çevredekiler hayvanların beslenmesini sağlıyor.Ama sürekli çoğaldıkları için insanlar artık bakamıyor.Belediyenin hayvanları kısırlaştırmasını istiyorlar.Buraya el atmak şart oldu...Zeydan Başkan'ın umurunda mı bilmem!Aydınlatma yapılmalı, yollar düzenlenmeli.Çöpler de zamanında toplanmalı.Kısacası bu sese kulak verilmeli!Eski Ömerli Mahallesi 1301 sokak sakinleri, yer yer oluşan çukurlukları ve yamaları göstererek "25 yıldır buraya hizmet gelmesini beliyoruz.Belediyeler bozulan yollarımıza yama yapıp gidiyorlar.Ara sokaklar çok kötü, bakılmıyor.Burada oturanlar insan değil mi?Bozulan yollar ve oluşan çukurlar aylarca kapatılıp asfaltlanmayı bekliyor.Mahallemizdeki sokağımız ise yıllardır bakımsızlık çekiyor.CHP'li başkan burayı görmezden geliyor.Gelen gideni aratmasın" diyor.Yapın şu yolları kardeşim.Hizmet yapmak için göreve geldiniz!İnsanları üzmeye hakkınız yok!