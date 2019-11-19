Mersin uğurlu geldi

BUGÜN NELER OLDU

021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçını'nda oynayan'yı 74-51 yenerek büyük bir sevinç yaşattı. Başantrenör, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek,diye konuştu.Yıldızoğlu, milli takımın jenerasyon değişikliği nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Yeni oyuncularla ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktaran Yıldızoğlu,dedi.oynarken iyi de savunma yapan bir takım olmayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldızoğlu,dedi.