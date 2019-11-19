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uğurlu geldi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçını ’de oynayan A Milli Takım sahadan galibiyetle ayrılırken başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, “Mersin’de yaşayan biri olarak gurur duydum” dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Mersin uğurlu geldi
2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçını Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya'yı 74-51 yenerek büyük bir sevinç yaşattı. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bu galibiyet benim için çok anlamlı. Mersin bize uğur getirdi" diye konuştu.

DEVAMI GELECEK
Yıldızoğlu, milli takımın jenerasyon değişikliği nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Yeni oyuncularla ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktaran Yıldızoğlu, "Maça çok kararlı başladık. Zaten Sırbistan maçında bunun ilk adımını atmıştık. Bundan sonra da böyle oynama gayretinde olacağız" dedi.

MUHTEŞEM DESTEK VERDİLER
İYI oynarken iyi de savunma yapan bir takım olmayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldızoğlu, "Bu pencere maçları; en iyi birinciler ve gruplardaki en iyi 5 ikinci şampiyonaya katılacak. Oralara gitmeyi çok istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Mersin'e teşekkür borçluyuz. İnanılmaz bir destek verdiler" dedi.
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Mersin uğurlu geldi
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