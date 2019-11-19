Naim Süleymanoğlu Turnuvası bitti

GAZIANTEP Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu
'nun iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası
sona erdi. Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı ölümünün ikinci yılında Gaziantep'te düzenlenen uluslararası turnuvayla yaşatıldı.
Bu yıl birincisi gerçekleştirilen Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası
'nda; Arnavutluk, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Gürcistan, İran, İrlanda, Katar, Kosova, Kore, Letonya, Macaristan, Slovakya, Romanya, Türkmenistan, Ukrayna, Venezüella
ve Türkiy
e'den 120 sporcu yer aldı. Turnuva kapsamında sporcular 14 sıklette mücadele etti.