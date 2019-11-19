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Naim Süleymanoğlu Turnuvası bitti

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Naim Süleymanoğlu Turnuvası bitti
GAZIANTEP Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası sona erdi. Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı ölümünün ikinci yılında Gaziantep'te düzenlenen uluslararası turnuvayla yaşatıldı. Bu yıl birincisi gerçekleştirilen Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası'nda; Arnavutluk, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Gürcistan, İran, İrlanda, Katar, Kosova, Kore, Letonya, Macaristan, Slovakya, Romanya, Türkmenistan, Ukrayna, Venezüella ve Türkiye'den 120 sporcu yer aldı. Turnuva kapsamında sporcular 14 sıklette mücadele etti.
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Naim Süleymanoğlu Turnuvası bitti
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