Nihayet ucuzladı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da içme suyuna yüzde 30 indirim yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 5. Oturumu ve ASKİ Olağan Genel Kurul Toplantısı dün meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Meclis üyelerinin desteğiyle alınan karara göre, su ücretine yapılan yüzde 30'luk indirim 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adanalılara hayırlı olsun" dedi.Su indirimiyle ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, "Mayıs Ayı ASKİ Genel Kurulunda alınan karar gereği 'suya yüzde 30 indirim' kararı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın gündeme almaması nedeniyle kabul edilememişti. Bugün ek gündem teklifimiz ile suya yüzde 30 indirim geciktirmelere rağmen kabul edildi. Biz her zaman Adana'nın ve Adanalıların menfaatine olan her şeyde varız. Yeter ki hemşerilerimiz kazansın, Adana kazansın" diye konuştu.