Şimşekler hazırlık maçında da kayıp

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
'u milli maçlar nedeniyle
lige verilen arayı boş geçirmedi. Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile Bahçeşehir Okulları Stadı'nda hazırlık maçı oynayan mavi-lacivertli ekip ligdeki kötü gidişatını burada da sürdürdü.
Sahadan 2-1'lik mağlubiyetle
ayrılan Mavi Şimşekler
taraftarını
yine hayal kırıklığına uğrattı.
Karşılaşmada Alanyaspor
'un ilk
yarıdaki golünü 32. dakikada Yacine Bammou
kaydetti. İkinci yarıda oyuna giren Cisse, 67. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi.
Adana
Demirspor'un tek golünü ikinci yarıda
oyuna giren Barış Turan
, 88. dakikada
attı. Teknik direktör Uğur Tütüneker tüm oyuncularına şans vererek performanslarını yakından inceledi.