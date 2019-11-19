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Şimşekler hazırlık maçında da kayıp

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Şimşekler hazırlık maçında da kayıp
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçirmedi. Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile Bahçeşehir Okulları Stadı'nda hazırlık maçı oynayan mavi-lacivertli ekip ligdeki kötü gidişatını burada da sürdürdü. Sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Mavi Şimşekler taraftarını yine hayal kırıklığına uğrattı. Karşılaşmada Alanyaspor'un ilk yarıdaki golünü 32. dakikada Yacine Bammou kaydetti. İkinci yarıda oyuna giren Cisse, 67. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Adana Demirspor'un tek golünü ikinci yarıda oyuna giren Barış Turan, 88. dakikada attı. Teknik direktör Uğur Tütüneker tüm oyuncularına şans vererek performanslarını yakından inceledi.
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Şimşekler hazırlık maçında da kayıp
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