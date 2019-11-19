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TEM’de seyir halindeki araç yandı

Giriş Tarihi: 19.11.2019
TEM’de seyir halindeki araç yandı
MERSİN'İN Tarsus ilçesi TEM otoyolunda seyir halindeki araçta çıkan yangın otomobili küle döndürdü. Olay TEM otoyolu Tarsus-Pozantı bölümü Damlama mevkiinde yaşandı. F.C.'nin kullandığı 38 AAE 967 plakalı otomobil seyir halindeyken, motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü F.C., aracını hemen güvenlik şeridine park etti ve kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Çevredeki diğer sürücülerinde yardıma gelmesine rağmen alevler aracın her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri aracı tamamen saran alevleri söndürdü. Şans eseri yaralanın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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TEM’de seyir halindeki araç yandı
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