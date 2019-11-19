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Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi’nden ödül geldi

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi’nden ödül geldi
YAKIN Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Genetik ve Kanser Tanı Araştırma Merkezi ve Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Bodrum'da gerçekleşen uluslararası katılımlı XVI. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresine katıldı. Kongrede, yapın sumumlarda Yakın Doğu Üniversitesi poster üçüncülük ödülüne layık görüldü. 450'yi aşkın biyoloji ve genetik biliminin öncü bilim insanlarının bir araya geldiği kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı ve Centre of Excellence ve Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı "Keynote" konuşmacılar arasında yer alırken , Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Eda Becer sözlü sunum, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğçe Balcı Okcanoğlu ise poster sunumu yaptı.
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