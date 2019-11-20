Arama Kurtarma Kulübü üyesi öğrencilerine teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen afet ve acil durumlara yönelik toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla icra edilen "Sivil Savunma Özel Tatbikatı"na katkılarından dolayı Yakın Doğu Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (AKUT) üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi. Bu kapsamda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürü Alkın Gedikoğlu ile Ufuk Şahan, kurum olarak tatbikata katkılarından dolayı, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Kurucu Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Kurucu Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, konsey üyeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan'a Üniversite olarak tatbikata katkı ve destekleri için; Arama Kurtarma Kulübü (AKUT) üyelerine ise, aktif katılım ve çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.