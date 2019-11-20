Bilgisayarlı muhasebe kursuna ilgi büyük

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik Merkezi tarafından, gençlere yönelik verilen bilgisayarlı muhasebe kursuna yoğun ilgi var. Gençlerin özellikle daha çabuk iş bulabilmek umudu ile ilgi gösterdikleri kursa, şimdiden beklenenin üzerinde başvuru yapıldı. Kurs Eğitmeni Dilara Batman, her başvuruya cevap verecek imkanlara sahip olduklarını belirterek, yeni kursiyerlere kapılarının açık olduğunu söyledi. Dilara Batman, hafta içi her gün sabah 08.00-12.30 arası derslerin olduğunu, yeni başvuruların durumuna göre ders saatlerinin artacağını ifade etti.