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’te suçlulara göz açtırılmıyor

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Gaziantep’te suçlulara göz açtırılmıyor
GAZİANTEP'TE polisin yaptığı çalışmalarda 13 şüpheliye hırsızlıktan, 48 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapılırken, 31 aranan şahıs da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 140 gram uyuşturucu madde, uyuşturtucu hap, hassas terazi, 5 adet madde kullanımında kullanılan enjektör, 10 tabanca, 59 fişek, şarjör, yüklü miktarda sahte çek, bir miktar sahte para, kapsam dışı bıçak, 4 çalıntı cep telefonu, çalıntı powerbank, çalıntı 34 parça kahvaltı seti, çalıntı çeyiz seti, çalıntı eşyalar ele geçirildi.
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Gaziantep’te suçlulara göz açtırılmıyor
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