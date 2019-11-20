Hatice’nin isyanı mahalleyi ağlattı

dana'da anneleri tarafından terk edilen ve babalarıyla yaşayan 4 kardeşten en küçüğü olan 6 yaşındaki Erol Bartan, ablasının kendisine kahvaltı hazırladığı sırada oyun oynamak için sokağa çıktı. Küçük Erol, oyun oynarken kamyonetin altında kaldı. Kardeşlerine annelik yapan 13 yaşındaki Hatice Bartan, acı haberi duyunca olay yerine koştu. Küçük kardeşinin kanlar için de yerde gören abla Hatice Bartan, küçük Erol'u kucaklayarak gözyaşlarına boğuldu. Hastanede küçük Erol'un yaşamını yitirdiğini öğrenen Hatice Bartan'ın kardeşinin kanının bulaştığı kazağıyla, "Annesizlik böyle bir şey, annemiz olsa böyle olmazdı. Annenizin kıymetini bilin" diye ağıt yakması yürekleri dağladı. Kaza Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1975 sokakta meydana geldi. 15 yıl önce evlenen Fatma ve Bekir Bartan'ın 1'i kız 4 çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre; Fatma Bartan, 3 yıl önce 4 çocuğunu da bırakarak bir kişiyle evlendi. Baba Bekir eve ekmek getirmek için çalışırken küçük çocuklara annelik yapma görevi 13 yaşındaki abla Hatice Bartan'a kaldı. Bugün sabah saatlerinde kardeşlerine kahvaltı hazırlayan

Hatice Bartan'ın yanına evin en küçüğü 6 yaşındaki Erol Bartna geldi. Küçük Erol kahvaltı hazırlanana kadar ablasından dışarı da oyun oynamak için izin istedi.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Abla Hatice, "Çık ama çok uzaklaşma" diyerek küçük Erol'a izin verdi. Sokağa çıkan küçük çocuk U.Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kaldı. Araç sürücüsü mahallede saldırıya uğramaktan korktuğu için kamyonetiyle polis merkezine giderek teslim oldu. Arkadaşlarının ezildiğini gören çevredeki çocuklar çığlık atıp yardım istedi. Acı haberi duyan abla Hatice Bartan dışarıya çıktığında kardeşini yerde kanlar içinde gördü. Koşarak kardeşi Erol'u kucaklayan abla Hatice Bartan, gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Torunun trafik kazası geçirdiğini gören babaanne Halime Bartan, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Kardeşiyle birlikte hastaneye giden Hatice Bartan bir süre sonra kaza yerine tekrar geldi. Kardeşini kucakladığı için giydiği pembe renkteki kazağı kan olan abla Hatice Bartan'ın akrabaları kazağı çıkarmasını istedi. Hatice Bartan, "Kardeşim eve gelene kadar, o yeniden ayağa kalkana kadar bu kazağı çıkarmayacağım. Kardeşim gelmeden bu kazağı ahtım olsun çıkarmam. Kardeşim gelene kadar üzerimdekileri indirmeyeceğim yemin ettim. Keşke onun yolda oynamasına izin vermeseydim" diyerek gözyaşlarına boğulması görenlerin yüreklerini dağladı.



ANNENİZİN KIYMETİNİ BİLİN

Kardeşi Erol'un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenen abla Hatice Bartan, "Ben mutfakta kahvaltı hazırlıyordum, kardeşim dedi ki: 'ben oyun oynayacağım' bende git fazla uzaklaşmadan oyna dedim. Araba çarpmış komşumuz haber verdi bize. Annesizlik böyle bir şey ben herkese söylüyorum annenizin kıymetini bilin ki böyle olmasın. Anneniz olsa böyle olmaz çünkü olsa sahip çıkar. Annem başkasıyla evlendi bizi bırakıp gitti" diye gözyaşlarına boğuldu. Minik Erol'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.