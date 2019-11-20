Kablo hırsızları suçüstünde yakalandı

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Tarsus ilçesinde kablo çalan 2 kişi suçüstü yakaladı. Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tarsus ilçesi Çiftlik, Kaburgediği ve Çukurbağ mahallelerinde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmada hırsızlık olaylarında kullanılan araç Çukurbağ Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Araç ve çevresindeki arazide yapılan incelemede, yeni kesilmiş 2 bin metre kablo, 1 kablo kesme makası, 1 testere, 1 kerpeten, 1 eldiven ele geçirildi. Çalışmalarını genişleten ekipler, arazide saklanan 2 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili suçlarını itiraf eden şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dalakderesi Mahallesi'nde ise, bir eve yapılan operasyonda 25 adet 19 litrelik damacana, 2 bin 170 litrelik varil ve 200 litrelik varil içerisinde bin 15 litre alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.