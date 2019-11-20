Melih Abi: Otobüs duraklarına park eden sürücülerden herkes şikayetçi

Otobüs duraklarına park eden araçlar trafiği de aksatıyor. Çünkü otobüsler durağa giremedikleri için yolcusunu yol ortasında indirip bindiriyor. Sorun yakında çözüme kavuşacaktır. Sorumsuz sürücüler ceza manyağı yapılacak. Çözüm bu! Bazı okurlarımız bu yazıyla ilgili yorumlar yaptı. İşte bunların bazıları. Rifat Yıldız: Duygu kafe durağında bu park olayı ayyuka çıkmış. Polis zabıtaya, zabıta polise havale ediyor. Yetmedi; durağa polis araçları dahi park ediyor. Yavuz: Abidin Dino Caddesini somun ekmeği gibi kesen firma yetkilisine… Oradan geçenler sana her geçtiklerinde selam yolluyor, bilgine… Ne utanmaz adammışsın belediyenin yağ gibi yolunu kestin, öyle bıraktın. Araçlarda alt takım kalmadı, yok mu sana bir ceza kesen yetkili? Selahattin Ay: Paralı parktan dolayı caddeler anakent zabıta kontrolunda. Trafik kontrolu azalttı. İnsanlarda kuralsız cep park olarak kullanıyor. Cezayı umursamıyor. En etkli yöntem araçların çekici ile kaldırılması. Selahattin Harman: Hemen çekici gelip çekmeli. Bir de ceza yazılmalı, hatta puanı bile düşürülmeli bence. Başka söze gerek var mı?



TARSUS KÜLTÜR MERKEZİ 2 YILDIR KAPALI

TARSUS 75. Yıl Kültür Merkezi tahrip olmuş durumda. Kullanılamaz hale gelen Kültür Merkezinin bakım ve onarımı bir türlü başlamadı. Vatandaşlar soruyor; "Kültür Merkezinin onarımı ne zaman yapılacak? Binada meydana gelen hasar ve aksaklıkların giderilmesi şart. 1999 yılından bu yana birkaç kez elden geçen merkezin koltukları kırık. Tuvaletler kullanılamayacak durumda. Tavanının da onarılması gerek. En kısa zamanda buranın elden geçirilmesi lazım. Ahmet Feyzioğlu, "Bu bina Tarsus'a yakışır hale getirilmeli" diyor. Kültür Merkezini daha önce de yazmıştım. Ama dikkate alan olmamış. Restore edin insanlar faydalansın. Hem de hizmet yapmış olursunuz.