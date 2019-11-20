Örgü bebekler gelir kaynağı oldu

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29 yaşındaki Melike Arıkan, internetten yapmayı öğrendiği örgü bebekleri satarak harçlığını çıkarıyor. Kahramanmaraş'ta ailesiyle birlikte yaşayan Melike Arıkan, internetten öğrendiği örgü bebekleri boyutu ve rengine göre yaklaşık 1 haftada hazırlıyor. Örgü bebekleri 50 ile 150 lira arasında satışa sunan Arıkan, harçlığını çıkarıyor. Şimdiye kadar 40'ın üzerinde örgü bebek hazırladığını söyleyen Arıkan, ürünlerini sosyal medyadan paylaşıp siparişler aldığını söyledi. Örgü bebeklerin insan sağlığı açısından da zararlı olmadığını söyleyen Arıkan, "Kendim internetten araştırarak yapmaya başladım. Bu ürünlerle alakalı kurslara gitmedim. Evde oturarak, video izleyerek kendi başıma yapmaya çalıştım" dedi.