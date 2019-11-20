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tacirleri gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı
OSMANİYE'DE düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kentte uyuşturucu ticareti ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.N.A, O.O, H.B.D, A.K, M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla, A.A. ile M.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli S.K. ve N.A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı
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