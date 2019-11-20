Uzaymer’de merkür izlendi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) UZAYMER tarafından 2019 Merkür Geçişi (Transiti) Etkinliği düzenlendi. Güneşe en yakın ve güneş sisteminin en küçük gezegeninin güneşin önünden geçmesi ve Merkür'ün dünya ve güneş arasından geçişi (Merkür transiti) ülkenin tüm noktalarından gözlemlendiği gibi ÇÜ UZAYMER'den de görüldü.

BÜYÜK HEYECAN YAŞADILAR

Bu nadir gök olayını izlemek isteyen birçok sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çeşitli okullardan öğrenciler UZAYMER'e akın etti. UZAYMER Müdürü Prof. Dr. Aysun Akyüz, "Gezegenimiz dünyadan bakınca Güneşe daha yakın olan Merkür ve Venüs gezegenlerinin zaman zaman güneşin önünden geçişine tanık oluruz" dedi.

BİR SONRAKİ GEÇİŞ 2032'DE

Prof. Dr. Akyüz, "Bu olayın yeryüzünden gözlenebilmesi için Güneş, Dünya ve söz konusu gezegenin aynı doğrultu üzerinde, uygun açılarda olması gerekir. Bu sebeple Merkür ve Venüs geçişleri çok sık gerçekleşmez. Son Merkür geçişi 8 Kasım 2016'da gerçekleşmişti, bundan sonraki Merkür geçişi ise Kasım 2032'de gerçekleşecek" şeklinde konuştu.