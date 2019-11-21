Adanalı sporcu Şahade Avrupa üçüncüsü oldu

BUGÜN NELER OLDU

Belarus'ta düzenlenen Büyükler Muay Thai Avrupa Şampiyonasında Adanalı sporcu Kerem Şahade, üçüncü oldu. Muay Thai Adana İl Temsilcisi Ramazan İncetaş, Adana'dan yüzlerce sporcu arasından Kerem'in Avrupa üçüncüsü olmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti. Aldığı derece sonrasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ı ziyaret eden Şahade başarısını paylaştı. Müdür Ataşbak, "Avrupa üçüncüsü olarak büyük başarı elde eden sporcumuz Kerem Şahade, sadece bizim değil Adana'mızın gururu oldu. İl Müdürlüğü ailesi olarak sporcularımızın her daim yanında olarak onlara desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.