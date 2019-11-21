Antibiyotiklerin akılcı kullanılması gerekmektedir

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Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Emine Ünal Evren enfeksiyon hastalıklarının, bakteriler, virüsler, parazitler ve mantarlar gibi mikroorganizmaların neden olduğu bulaşıcı da olabilen hastalıklar olduğunu açıkladı. Zaman zaman salgınlara da neden olarak toplum sağlığını tehdit eden bu hastalıkların tedavisinin enfeksiyona yol açan mikroorganizma türüne göre değişiklik gösterdiğini söyleyen Evren, toplumda yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerin sadece bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğunu, virüs hastalıklarının iyileşme sürecini hızlandırmayacağını vurguladı. Uzman Dr. Ünal Evren, günümüzde tüketilen antibiyotiklerin en az yarısından fazlasının uygun olmayan enfeksiyonlarda, dozlarda ve sürelerde kullanılmakta olduğunu sözlerine ekledi. Yapılan çalışmaların aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin uygunsuz antibiyotik kullanımında dünyada ilk sıralarda yer aldığını gösterdiğini kaydeden Enfeksiyon Uzmanı Dr. Emine Ünal Evren, bu durumun toplumları halk sağlığı açısından çok ciddi bir tehdit olan antibiyotik direnci ile karşı karşıya bıraktığını hatırlattı. Evren, antibiyotik direnci söz konusu olduğunda, ilacın hedef bakteriyi tedavi dozunda etkisiz hale getiremediğini belirtti.