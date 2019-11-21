BUGÜN NELER OLDU

Adalet Bakanlığı tarafından 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Arabuluculuk Sınavına katılacak olan avukatların sınava başarılı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak amacıyla, Mersin Barosu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde, 'Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimi' düzenlendi. Uzm. Psk. Sibel Düzakı, İletişim Uzmanı İsmail Özimer, Av. Ebru Güneş ve Av. Özge Parlak Keresteci'nin sunumuyla gerçekleşen eğitime, Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu yönetim kurulu, Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Güngör ve avukatlar katıldı.