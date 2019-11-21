Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Doğa parkı yüzlerce bisiklet tutkununu ağırladı

Doğa parkı yüzlerce bisiklet tutkununu ağırladı

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Doğa parkı yüzlerce bisiklet tutkununu ağırladı
Tarsus Doğa Parkı olarak değiştirilen hayvanat bahçesini yüzlerce bisikletli ziyaret etti. Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu tarafından organize edilen ve ilk kez düzenlenen Tarsus Bisiklet Festivali kapsamında farklı illerden 200'ün üzerinde bisiklet tutkununun katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. İki gün süren etkinlik kapsamında Tarsus Doğa Parkı'nı da gezen grup hayran kadı. Bu yıl ilk kez düzenlenen Tarsus Bisiklet Festivali kapsamında farklı illerden ilçeye gelen bisiklet gruplarına üye yüzlerce bisikletli, kentin tarihi ve doğal yerlerini gezdi. Bisikletçiler, Berdan Barajı mesire alanı içerisinde yer alan ve bölgede tek olma özelliğini taşıyan hayvanat bahçesini de ziyaret ettiler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğa parkı yüzlerce bisiklet tutkununu ağırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN