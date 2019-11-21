Doğa parkı yüzlerce bisiklet tutkununu ağırladı

BUGÜN NELER OLDU

TarsusDoğa Parkı olarak değiştirilen hayvanat bahçesini yüzlerce bisikletli ziyaret etti. Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu tarafından organize edilen ve ilk kez düzenlenen Tarsus Bisiklet Festivali kapsamında farklı illerden 200'ün üzerinde bisiklet tutkununun katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. İki gün süren etkinlik kapsamında Tarsus Doğa Parkı'nı da gezen grup hayran kadı. Bu yıl ilk kez düzenlenen Tarsus Bisiklet Festivali kapsamında farklı illerden ilçeye gelen bisiklet gruplarına üye yüzlerce bisikletli, kentin tarihi ve doğal yerlerini gezdi. Bisikletçiler, Berdan Barajı mesire alanı içerisinde yer alan ve bölgede tek olma özelliğini taşıyan hayvanat bahçesini de ziyaret ettiler.