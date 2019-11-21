En önemli mesele halk sağlığı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Valisi Davut Gül, halk sağlığının hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli meselelerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekerek, devletin büyük önem verdiği bu konuda vatandaşların özellikle gereksiz yere ilaç kullanmayarak düzenli sağlık kontrollerini yaparak bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Davut Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından bu yıl Çocuk Sağlığı temasıyla düzenlenen 3. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumu'na katıldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Gül, sağlık harcamalarının ekonomideki payına dikkat çekerek halk sağlığı meselesi çözüldüğünde Türkiye'de hem sağlık hem de ekonomi meselesinin çözüleceğine vurgu yaptı. Vali Gül, "Evsel Atık İlaçların Bertarafı" projesi kapsamında katıldıkları bir etkinlikte reçete edilen ilaçların yüzde 50'sinin hiç açılmadan çöpe atıldığını gördüklerini belirterek, "SGK ve Sağlık Bakanlığı'nın sağlık harcamalarına baktığımızda da özellikle halk sağlığının koruyucu ve önleyici tedbirleri ile meselenin önemli bir kısmının çözülmüş olacağı kanaatindeyiz. Gereksiz ilaç tüketmeyerek, zararlı alışkanlıklardan uzak durarak, düzenli beslenme, düzenli spor ve düzenli sağlık kontrollerinin de yapılması ile daha sağlıklı bireyler olarak hayatımızı idame ettirebiliriz " dedi.