BUGÜN NELER OLDU

Adana'da önceki gün kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Erol Bartan son yolculuğuna ağıtlar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. 3 yıl önce 1'i kız 4 çocuğunu boşandığı eşini bırakıp başka biriyle evlenen anne Fatma Karaağaç (38) oğlunun cenazesine katıldı. Acılı anne, "Erol'um seni son kez göreyim. Ben onsuz yaşayamam" diyerek feryat edip baygınlık geçirdi. Küçük kardeşine annelik yapan 13 yaşındaki abla Hatice, "Erol kalk son kez göreyim seni. Beni Erol'a götürün" diyerek gözyaşlarına boğuldu.Küçük Erol'u hayattan koparan olay önceki gün Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yıl önce evlenen Fatma ve Erol Bartan'ın Hatice (13), Selman (12), Hasan (10) ve Erol (6) adını verdikleri 4 çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre; Fatma Bartan, 3 yıl önce 4 çocuğunu da bırakarak bir kişiyle evlendi. Baba Erol eve ekmek getirmek için çalışırken küçük çocuklara annelik yapma görevi 13 yaşındaki abla Hatice Bartan'a kaldı. Ablası kahvaltı hazırlarken oyun oynamak için dışarı çıkan küçük çocuğa U.Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk kurtarılamadı. Kardeşin kucakladığı için giydiği pembe renkteki kazağı kan olan abla Hatice Bartan'ın, "Eğer annemiz başımızda olsaydı bu olaylar olmayacaktı" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Erol'un cenazesi dün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınırken gözyaşı sel oldu. Oğluyla aynı adı taşıyan baba Erol Bartan, "Oğlum ne hale gelmiş" diyerek baygınlık geçirdi. Erol'un cenazesi önce kazada yaşamını yitirdiği yoldan önce evine daha sonra Buruk Mezarlığı'na götürüldü.Eşinden boşanıp başka biriyle evlenen Fatma Karaağaç, oğluna son görevini yerine getirmek için mezarlığa geldi. Annenin geldiğini gören Bartan ailesi tepki gösterdi. Acılı anne, "Ben Erol'suz yaşayamam. Onu son kez göreyim" diyerek ağıtlar yaktı. Ayrıldığı eşinin çocukları kendisine göstermediğini iddia eden anne, "Erol gibi babaları olunca ben onları göremem çünkü bana göstermiyor. Hatice de beni düşman görüyor. Kızım ben sana ne yaptım? Ama evladımdır atamam, canı sağ olsun. Ben hakkımı helal ediyorum. Ben ölene kadar evlat acısına nasıl dayanacağım. Erol'um sana ne yaptıysam helal olsun. Erol'um yüreği yaktın" dedi.Küçük çocuğun ağabeyleri Selman ve Hasan cenaze namazında ön sırada saf tutup dua ederken abla Hatice, "Erol kalk son kez göreyim seni. Beni Erol'a götürün. Kardeşimi son yolculuğuna ben uğurlamak istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Küçük Erol toprağa verilirken, baba Erol, abla Hatice ve anne Fatma Karaağaç ile diğer yakınları fenalık geçirip bayıldı.