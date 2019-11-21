Kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

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Gaziantep'te Oğuzeli Belediyesi'nin kurumlar arası ilişkileri güçlendirmek ve pekiştirmek için düzenlediği voleybol turnuvası sona erdi.Düzenlenen voleybol turnuvası ile kurumlar arasında koordinasyonun ve yakınlaşmanın arttığını vurgulayan başkan Kılıç,dedi.Başkan Kılıç, "Amacımız kurumlar arasındaki ilişkileri daha sıcak ve üst seviyede tutmak. Kurumlar arası futbol turnuvası da düzenliyoruz. Çok güzel dönüşümler alıyoruz. Bu tür spor aktiviteleri sporun dostluk, kardeşlik, centilmenlik ve sağlık gibi değerlerini ortaya çıkartıyor. Gençlerimizin spora teşvik edilmesi noktasında bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor" dedi.