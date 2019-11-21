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Kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Dereceye giren kurumlar, madalya ve kupalarını ile Başkanı ’ın ellerinden aldılar

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi
Gaziantep'te Oğuzeli Belediyesi'nin kurumlar arası ilişkileri güçlendirmek ve pekiştirmek için düzenlediği voleybol turnuvası sona erdi. Dereceye giren kurumlar, madalya ve kupalarını Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl ile Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın ellerinden aldılar. Düzenlenen voleybol turnuvası ile kurumlar arasında koordinasyonun ve yakınlaşmanın arttığını vurgulayan başkan Kılıç, "Turnuvaya katılım gösteren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, centilmence bir turnuva geçirdiler" dedi.
Başkan Kılıç, "Amacımız kurumlar arasındaki ilişkileri daha sıcak ve üst seviyede tutmak. Kurumlar arası futbol turnuvası da düzenliyoruz. Çok güzel dönüşümler alıyoruz. Bu tür spor aktiviteleri sporun dostluk, kardeşlik, centilmenlik ve sağlık gibi değerlerini ortaya çıkartıyor. Gençlerimizin spora teşvik edilmesi noktasında bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor" dedi.
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Kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi
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