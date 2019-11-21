Muz seralarını gezdi üreticiyi dinledi

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Adana'nın İmamoğlu ilçesini ziyaret etti. Hükümet Konağını ziyaret eden Vali Demirtaş, Kaymakam Alper Tanrısever tarafından karşılandı. Kaymakam Tanrısever, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akbaş ve Savcı Muhammet Abak'ı makamlarında ziyaret eden Vali Demirtaş, ilçede devam eden hizmetler ile ilçenin genel durumu hakkında detaylı bilgiler alarak kendilerine görevlerinde başarılar diledi. Vali Mahmut Demirtaş, kaymakamlık ziyaretinin ardından İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'yi makamında ziyaret etti. İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever'in de hazır bulunduğu ziyaret sırasında Vali Demirtaş, Başkan Kasım Karaköse'ye görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. İlçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Kasım Karaköse tarafından bilgilendirilen Vali Demirtaş; İmamoğlu'nun Adana'nın önemli ilçelerinden biri olduğuna değindi. Vali Demirtaş, ilçede muz seralarını da inceledi. Ziyareti sırasında yapılan üretimler hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, bereketli topraklarıyla zengin bir tarımsal potansiyele sahip olan Adana'da katma değeri yüksek ürünler üretilmesine önem verdiklerini dile getirdi. Adana'da ürün çeşitliliğinin sağlanması ve üretim kapasitesinin arttırılması için yapılacak çalışmalara destek olmayı sürdüreceklerini belirten Vali Demirtaş, daima üreticinin yanında olduklarını söyledi.