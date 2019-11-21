Ulubatlı Hasan’a yeni eğitim alanı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'daYüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Valiliği tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesinde eğitim alanı olarak belirlenen bölgede yıkımı yapılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmasını yerinde inceledikten sonra mahalle sakinleri ile sohbet etti. Kocaispir, eğitim alanı olarak ilan edilen bölgenin yıkımlarının bir an önce tamamlanıp kamu idaresine teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Kocaispir ''Devletimizin yapacağı okulların yanı sıra hayırsever bir vatandaşımız da buraya anaokulu yapacak. İlgili protokolü geçtiğimiz günlerde Adana Valimizin huzurunda gerçekleştirdik. Bunun için hayırsever vatandaşımıza teşekkür ediyoruz"' dedi. Kocaispir, projenin Uluatlı Hasan Mahallesi ve Yüreğir´in eğitimdeki başarısının arttırılmasını sağlamak adına önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Alana Yüreğir'deki eğitim kalitesini artıracak okulların yapılacağını belirten Başkan Kocaispir ''Hayırsever bir vatandaşımız buraya bir anaokulu yapacak. Anaokulu protokolünü geçtiğimiz günlerde Sayın Valimizin huzurunda imzaladık. Anaokulu ve diğer yapılacak okullar bölgede önemli bir eksikliği de giderecektir. Ben buradan anaokulu yapacak olan hayırsever işadamımıza bir kez daha teşekkür ediyorum'' diyerek daha yaşanılabilir bir Yüreğir için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.