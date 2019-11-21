Üst geçit sayısı hem çok az hem de bakımsızlıktan dökülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da üst geçit sayısı çok az. Olanı da bakımsız. Yapılmış öyle de kalmış. Sabahattin İlanç; Adana'da üst geçitler çok pis" diyor. Bence hem bakımsız hem eksik. Duygu Cafe civarına üst geçit şart. Otobüsten, dolmuştan inenler karşıya geçiyor. Yayalara öncelik var. Sürücüler ya duruyor ya durmuyor. Tehlike oluşuyor. Adana'da üst geçit sayısı çok az. Olanlar temizlenmiyor çok pis. Kapalı olan ise kırık dökük. Bu yüzden kullanan yok! Temiz tutulmalı ki insanlar kullansın. Kapalı olanların kırık yerleri onarılmalı yağmur da insanlar ıslanmasın. Üst geçitlere önem vererek kazaları önleyebiliriz. Üst geçit olmadığı için hayatını kaybedenler var. Daha geçen hafta genç bir kız Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda karşıya geçerken hayatını kaybetti. Duydun değil mi Zeydan Başkan!Tarsus'ta Anıt mahallesi girişinde bulunan Nutuk Parkı'nda çocuklara yönelik oyun aletlerinin daha geniş ve güzel bir yere konulması isteniyor. Park içinde Mithatpaşa mahallesine doğru parkın dar bir alanına konulan oyun aletleri ve salıncakların Cengiz Topel Lisesi karşısındaki cepheye konulması talebi var. İstenilen yerin çocuklar için hem daha uygun, hem de güneş ve yağmurdan fazla etkilenmeyen bir alan olduğu belirtiliyor. Amaç çocuklara hizmet ise bu sese kulak verin. Çocuklarımızın daha iyi ortamda oyun oynamasını sağlayın.