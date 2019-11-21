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Yetki sizde denetim bizde

Meclis kürsüsünde Cumhur ittifakı üyelerine, “İşleri güçleri sıkmak, belediyeyi çalıştırmamak” diyen ’li başkan ’a , “Yetki sizde ama denetim bizde” yanıtını verdi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Güney
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Yetki sizde denetim bizde
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, işçilerinin maaşını ödeyemediği için belediyeye 169 milyon lira borçlanma yetkisi veren, tüm engellemelere rağmen suya yüzde 30 indirim yaptıran Cumhur İttifakı meclis üyelerine "İşleri güçleri sıkmak, belediyeyi çalıştırmıyorlar" sözü büyük tepkilere neden oldu.

TEPKİ TOPLADI
Büyükşehir belediye meclisi ve ASKİ Genel Kurulu toplantısına "Sıkma" polemiği damgasını vardı. CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a ASKİ Genel Kurulu'nun bir önceki tutanağını oylatmayı unuttuğunu hatırlatan AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan'a CHP'li Askeri Dağlı, "Bugün çok sıkmayın" derken, Başkan Karalar, "İşleri güçleri sıkmak. Belediyeyi çalıştırmamak için Ozan Gülaçtı ne gerekiyorsa yapıyor" dedi.

KATKIMIZ BÜYÜK
Bunun üzerine söz alan Vedat Gündoğan, "Bir açıklama yapmak zorundayız. Başkan bu cümleyi söyledikten sonra bu bir ay boyunca Adana gündeminde oluyor. Doğru olan şudur; Biz Cumhur İttifakının her bir bireyi Adana'nın yararına çalışacağımızı söyledik, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına katkımız büyük, hem meclisin çalışmalarına, hem de kamuya yapılacak yatırımlarda başkan için değil, Adana için büyük desteğimizi verdik ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.

DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ
Başkan Karalar'ın hedef aldığı AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise, "Cumhur ittifakının meclis üyeleri olarak Adana'mızın ihtiyacı olan her konuda belediyeye destek verdiğimiz gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Ancak başkanın kendi istediği her konuda destek düşüncesi varsa burada yanılıyor. Çünkü meclisin yönetim yetkisi nasıl kendisine verildiyse denetim yetkisi de Cumhur ittifakına verilmiştir. Sayın başkanın her dediği her istediği de bu meclisten geçmeyebilir. Ama bu meclisten geçen her şey Adana'mızın faydasına olacak işlerdir" şeklinde konuştu.

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