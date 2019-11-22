Beşkardeşler hayata tutundu

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'DE, çuvala konularak bir ormana bırakılan 5 yavru köpek, donmak üzereyken bulunarak koruma altına alındı. Erdemli ilçesi Hacıalanı Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman Boz, ormanlık alanda yürürken köpek sesleri duydu. Sesin geldiği yöne giden Boz, bulduğu bir çuvalı açtığında, 5 yavru köpeği donmak üzereyken buldu. Durumun Büyükşehir Belediyesine bildirilmesi üzerine harekete geçen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, 85 kilometrelik yolculuğun ardından bölgeye ulaştı. Ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, 5 derece soğuk havadan etkilenen hayvanları bakımevine götürdü. Burada temizlik, muayene ve bakımları yapılan yavrular, karınları da doyurularak korumaya alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, açıklamasında, köpeklerin artık güvenli ellerde olduğunu söyledi. Hayvanların hayata yeniden tutunduğunu belirten Cücük, şöyle konuştu: "Yavrulara ulaştığımızda durum gerçekten içler acısıydı. Biraz daha geç kalsak bu yavruların hepsi ölmüş olabilirdi. Neyse ki seslerini duyurmayı başardılar ve duyarlı bir vatandaşın bize durumu bildirmesi üzerine artık güvenli ellerdeler. 'Beşkardeşler' ismini verdiğimiz yavruların artık annesi, babası, ailesi biz olacağız. Beşkardeşler artık emin ellerde."